Schlafen in der Natur Mikro-Lodges, Glampingzelte und ein Bett mit Milchstraßenblick

Es war ein Experiment. Als fünf Städter im Jahr 2017 für drei Tage in die westschwedische Region Dalsland reisten, durfte das Blutdruckmessgerät nicht fehlen. Denn bei dem wissenschaftlich begleiteten Versuch wollte man herausfinden, wie gut die Natur tut. Dafür wurden spezielle Hütten aus Glas angefertigt und an einem See aufgestellt. Nur ein Bett, die Bäume am Ufer und dieser beruhigende Blick aufs Wasser.