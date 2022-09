In den weiteren Kategorien liegen ebenfalls Qatar Airways und Singapore Airlines vorn, die jeweils neun Awards gewannen. Letztere hatte laut den befragten Passagieren und Passagierinnen unter anderem wie im Vorjahr das beste Kabinenpersonal der Welt. In dieser Kategorie dominieren asiatische Fluggesellschaften – nur Qatar Airways ist die einzige nicht-asiatische Fluggesellschaft unter den Top Ten. In der Kategorie »Sauberste Fluggesellschaft der Welt« – wichtig während einer weltweiten Pandemie – gewann All Nippon Airways (ANA), auf Platz zwei und drei lagen Singapore Airlines und Japan Airlines (JAL).