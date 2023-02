Mehr als 415.000 Bilder wurden bei dem internationalen Wettbewerb eingereicht. Eine Jury wählte für die »National Awards« die besten Fotografinnen und Fotografen aus 55 Ländern aus. Für die Türkei gewann Erhan Coral, der dieses Foto in Güroymak machte. Nicht nur die Menschen scheinen das Bad in den heißen Quellen in der türkischen Provinz Bitlis zu genießen, sondern auch ihre Tiere. Kein Wunder: Selbt bei Minus 14 Grad Celsius bleibt das Wasser 40 Grad heiß.