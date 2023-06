Ein Gedanke, wenn die hübschen Brownstone-Reihenhäuser im New Yorker Stadtteil Brooklyn mal wieder als Filmkulisse dienen oder man sogar an ihnen vorbeiläuft: Hier würde ich sofort einziehen und abends mit einem Getränk in der Hand auf den Eingangsstufen – der stoop – sitzend den New Yorker Feierabend an mir vorbeiziehen lassen.