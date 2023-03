In dieser Woche soll deshalb nun eine gezielte Onlinekampagne starten, kündigte Amsterdam an . Sie werde ausgelöst, sobald Menschen in Großbritannien Begriffe wie »Junggesellenabschied Amsterdam«, »billiges Hotel Amsterdam« oder »Kneipentour Amsterdam« in Suchmaschinen eingeben. Die Suchenden würden dann etwa Videos zu sehen bekommen, in denen die Risiken und Folgen von übermäßigem Alkohol- und Drogenkonsum beschrieben werden: Geldstrafen, Einträge ins Strafregister, Krankenhausaufenthalte und dauerhafte Gesundheitsschäden.