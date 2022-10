Zum ersten Mal steht keine Bar aus London oder New York auf dem ersten Platz von »The World's 50 Best Bars «. Die Bestenliste nimmt einen mit um die Welt, die Expertinnen und Experten empfehlen Bars in Kolumbien, Indien oder Griechenland (gleich zwei Bars aus Athen wurden gekürt) – nur aus Deutschland kommt keine. Und das, obwohl man in der diesjährigen Liste deutlich sehen könne, wohin die Experten trotz Corona gut reisen konnten, sagt Mark Sansom, der Organisator des Preises, dem SPIEGEL. Europa sei dieses Jahr deutlich stärker vertreten als in den Jahren vor der Pandemie.