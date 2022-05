Kantig beschnittene Bäume, überteuertes Fast Food, Kopfsteinpflaster und viele Autos – so präsentieren sich derzeit die Champs-Élysées. Die Pariser Prachtstraße hat in den vergangenen Jahren viel von ihrem Charme verloren. Dass sich daran dringend etwas ändern muss, haben die Stadt und die Anwohner schon längst realisiert: Die Champs-Élysées sollen grüner und fußgängerfreundlicher werden, mit Wasserspendern und neuem Design für die Straßencafés.

»Als Bürgermeisterin wünsche ich mir, dass wir wieder Gefallen an den Champs-Élysées finden«, sagte Anne Hidalgo, die nach ihrer gescheiterten Präsidentschaftskandidatur zur Stadtpolitik zurückgekehrt ist. Sie erinnert sich nach eigenen Angaben noch lebhaft daran, wie sie, die in einer Vorstadt von Lyon aufgewachsen ist, erstmals ihr Auto durch den chaotischen Kreisverkehr um den Triumphbogen steuerte. Schon im Januar 2021 kündigte sie die Vorstellung eines Umgestaltungsprojektes an, im Gespräch war das schon zuvor. Konkreter wurde sie erst jetzt.