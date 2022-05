Es wirkt wie ein Superlativ-Geschenk zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.: die Eröffnung eines ersten Abschnitts der neuen Londoner U-Bahn, die den Namen der Königin trägt. Doch der Zeitpunkt ist eher Zufall. Eigentlich sollte die Elizabeth Line Ende 2018 loslegen, doch schließlich dauerte es 13 Jahre, dreieinhalb mehr als geplant, bis die lang ersehnte Ost-West-Achse der britischen Hauptstadt in Betrieb gehen konnte. Im Frühjahr 2023 soll die Linie dann komplett befahrbar sein.

Fotostrecke Elizabeth Line in London: Erste Passagiere können Superlativ-Tube nutzen 13 Bilder Foto: The Transport for London

Um 6.33 Uhr Ortszeit verlässt der erste Zug der Elizabeth Line mit einigen hundert Passagieren den Londoner Bahnhof Paddington. Etliche Transport-Fans hatten in der Nacht bereits am Bahnhof ausgeharrt, um dabei zu sein. Stundenlang in einer Schlange vor einem geschlossenen Bahnhof zu warten, sei das Britischste, was man sich vorstellen könne, sagte ein Fahrgast am Morgen der BBC. »Ich bin aufgeregt. Ich bin wie der kleine Junge kurz vor Weihnachten«, gibt auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan zu.

Royale Ehren hat die Linie bereits erhalten. In strahlendes Gelb gekleidet, hat Ihre Majestät persönlich die Elizabeth Line für eröffnet erklärt. Wie ein Phönix mit ungeheurer Energie habe die Queen gewirkt, schwärmt Projektchef Mark Wild.

Der Bau der Superlative hat zehn neue Stationen und 42 Tunnel. Auf dem U-Bahn-Plan glänzt die Verbindung in royalem Purpur. Aber auch Bauzeit und Budget sind rekordverdächtig. Die Kosten schossen auch wegen der Verzögerung von 14,8 Milliarden auf 19 Milliarden Pfund (etwa 22,5 Milliarden Euro) in die Höhe. Es sei ein digital komplexes Projekt gewesen, erläutert Wild.

Die Verantwortlichen sind sicher, dass sich die Investition lohnt. Mit der Elizabeth Line rückten 1,5 Millionen Menschen in einen 45-Minuten-Radius an die City, betont Wild. Die neuen und ultralangen Züge schießen mit fast 100 Kilometern pro Stunde durch die Röhren, Fahrzeiten zwischen wichtigen Knotenpunkten wie dem Bahnhof Paddington und dem Finanzzentrum Canary Wharf halbieren sich. Die Verantwortlichen jubeln über einen »Gamechanger«, also eine bahnbrechende Änderung. Paddington wegen Feueralarm evakuiert Der erste Morgen erlebte allerdings erst mal eine Verzögerung: Kurz vor 10 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines Feueralarms zur Elizabeth Line am Bahnhof Paddington gerufen. Die Station wurde evakuiert. Die Londoner Feuerwehr stellte dann fest, dass der Alarm versehentlich ausgelöst worden war.