Wartezeit für Kreuzfahrtgäste von bis zu einer Stunde

Vor zwei Jahren kam es zu einem Streit, nachdem das griechische Kulturministerium Restaurierungsarbeiten auf der Akropolis genehmigt hatte, die auch einen neuen Betonsteg umfassten. Das Ministerium erklärte, die Neugestaltung verbessere die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer und verringere das Unfallrisiko. Nun sagte Mendoni, dass die Fußwege dazu beigetragen hätten, den Verkehr zu entlasten, und in Kombination mit den neuen Besucherzonen die Wartezeit beim Betreten der archäologischen Stätte verkürzen würden.

Doempke sagt dazu, die Modernisierungsarbeiten »scheinen darauf abzuzielen, die Zahl der Touristen, die die Stätte besuchen, zu erhöhen«, und seien daher »völlig unverantwortlich«. World Heritage Watch hatte im Mai einen Brief an das Welterbekomitee der Unesco geschickt und gefordert, die Akropolis in die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufzunehmen. Alle Stahlbetonarbeiten sollten abgerissen und die Akropolis in den Zustand vom Jahr 2020 zurückversetzt werden. »Die Bauten auf dem Gelände sind so massiv, dass sie das Erscheinungsbild und den Charakter der Stätte in einem Ausmaß verändern, das sie vollständig ihrer Authentizität und Integrität berauben wird.«