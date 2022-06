SPIEGEL: Herr Hoß, Sie kennen dieses Unesco-Welterbe wie kaum jemand sonst. Was ist für Sie das Besondere am Bergpark Wilhelmshöhe?

Hoß: Das sagt eigentlich schon der Name: die Gestaltung als Bergpark. Generationen haben diese Lage am Berg genutzt, um hier Gartenkunst zu gestalten. Denn das hier ist Kunst. Gepflanzte Kunst. Und gleichzeitig eine Art Zeitreise in ganz verschiedene Epochen.

SPIEGEL: Welche Epochen sind das?

Hoß: Fangen wir ganz oben an, beim Herkules. Diese gut acht Meter hohe Figur da oben ist Kassels Wahrzeichen, in 530 Metern Höhe steht sie über der Stadt und ist von überall zu sehen. In Auftrag gegeben wurde sie in der Barockzeit von dem Mann, der ab Ende des 17. Jahrhunderts auch damit begann, den Bergpark selbst anzulegen: Landgraf Carl.

SPIEGEL: Der wollte seinen damaligen Kontrahenten in Frankreich, Ludwig XIV., übertrumpfen. Die große Fontäne im Park ist mit 50 Metern mehr als doppelt so hoch wie die von Versailles.

Hoß: Carl wollte der Welt sagen: Schaut nach Kassel, wir sind nicht irgendwer. Tatsächlich gelang es ihm, auch durch seine prächtigen Parks und Bauwerke, seiner Grafschaft eine wichtige Stellung im Reich zu sichern. Aber auch nach Carl haben die Landgrafen an diesem Park weitergebaut. Was Sie in der Mitte sehen, entstand vor allem unter Wilhelm IX. – damals, Ende des 18. Jahrhunderts, wurden die strengen Achsen der Barockzeit durch eine neue Natürlichkeit nach Vorbild der englischen Landschaftsgärten abgelöst. Und am Fuß des Bergparks sind wir mit den Teppichbeeten am Anfang des 20. Jahrhunderts angelangt.