Foto: Miniatur Wunderland Hamburg

Miniatur Wunderland in Hamburg »Es fühlt sich wie ein Aufbruch an«

Hamburgs Touristenmagnet ist um eine Attraktion reicher: Das Miniatur Wunderland hat Rio de Janeiro nachgebaut. Gründer Frederik Braun verrät, was ihn daran stört, was er liebt – und was er als Nächstes plant.