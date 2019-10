Kanadas grüne Hauptstadt Ottawa "Radeln, um Freiheit zu fühlen"

SPIEGEL: Frau Rasouli, es heißt immer, Ottawa sei im Vergleich zu Städten wie Toronto oder Montreal eine langweilige Regierungsstadt. Sie bieten dort Radtouren an. Lohnt sich das?

Maria Rasouli: Das halte ich für ein Vorurteil. Man sollte sich besser die Zeit nehmen, die Stadt mit eigenen Augen zu entdecken. Toronto und Montreal sind Großstädte mit vielen aufregenden Angeboten. Aber wer raus in die Natur will, ist dort lange unterwegs. In Ottawa dagegen gibt es bereits im Stadtzentrum jede Menge Grün. Zu größeren Parks ist man von Downtown nur 10 bis 20 Minuten unterwegs. Viele Wege führen am Wasser entlang, am Rideau-Kanal oder am Fluss Ottawa. Und obendrein haben wir auch tolle Museen, Kunstgalerien und lokal geführte Restaurants.

SPIEGEL: Welche besonderen grünen Spots in Ottawa verpassen Touristen, wenn sie nicht mit dem Rad unterwegs sind?

Rasouli: Einer meiner Lieblingsorte ist das Arboretum, ein verwunschener Park mitten in der Stadt am Dow's Lake. Er gehört zur Experimental Farm, einer 427 Hektar großen Forschungseinrichtung des Kanadischen Landwirtschaftsministeriums mit Vieh, tropischen Gewächshäusern und Blumenbeeten. Sehenswert sind auch der Wasserfall Hog's Back Falls am Rideau und die Remic Rapic Rock Sculptures Site des Künstlers John Ceprano am Ufer des Ottawa. Diese wunderschönen Orte liegen nur etwa fünf Kilometer vom Parlamentshügel entfernt und sind über Radwege gut erreichbar.

SPIEGEL: Was ist Ihr persönlicher Lieblingsort?

Rasouli: Das hügelige Gelände im Gatineau Park ist eine schöne sportliche Herausforderung. Wenn ich etwas alleine unternehmen will, das mich wirklich erdet, radele ich am liebsten dort hin. Er ist nicht weit weg von meinem Zuhause im Zentrum, und unter der Woche hat man dort wirklich seine Ruhe.

Zur Person Maria Baskenland/ Escape Bicycle Tours and Rentals Maria Rasouli , 40, bietet Radtouren durch Ottawa an. Die gebürtige Iranerin ist mit 24 nach Kanada ausgewandert, machte ihren Doktor in Organisationspsychologie und gründete 2015 Escape Bicycle Tours and Rental. Angefangen hat sie mit geliehenen Fahrrädern und einer Website, heute beschäftigt sie sieben Mitarbeiter und verleiht 90 Räder.

SPIEGEL: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 2015 in Ottawa einen Fahrradverleih und Tourenanbieter zu eröffnen?

Rasouli: Meine glücklichsten Kindheitserinnerungen rühren von meinen Ausflügen mit dem Fahrrad. Ich wollte beruflich etwas machen, das meine Liebe für Ottawa und seiner Natur mit diesen Leidenschaften verbindet und mich glücklich macht.

SPIEGEL: Wo sind Sie aufgewachsen?

Rasouli: Im kleinen Ort Sangachin im Norden Irans. In den Wald in der Nähe zu fahren, war eigentlich nicht erlaubt. Aber meine Eltern haben mich ja nicht jede Sekunde im Auge gehabt. Das war das erste Mal, dass ich die Freiheit auf dem Fahrrad für mich entdeckte. Doch als ich elf Jahre alt war, hatte das ein Ende.

SPIEGEL: Was ist passiert?

Rasouli: Ich und eine Freundin sind in Richtung eines Fußballplatzes geradelt. Die Jungs, die dort spielten, gingen zu Fuß dort hin. Wir mussten deswegen langsamer fahren, verloren das Gleichgewicht, fielen vom Rad und lachten. Ein älterer Mann sagte daraufhin zu uns: "Ihr solltet überhaupt nicht mit dem Rad fahren. Die jungen Männer sehen eure Beine." Ich sah die Scham in den Augen meiner Freundin und war auch selbst peinlich berührt. Gleichzeitig dachte ich: Das ist so falsch! Wie kann man ein Kind, das so unbekümmert lacht, so beschämen.

SPIEGEL: Durften Sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aufs Fahrrad?

Rasouli: Ja, ungefähr. Es sind subtile Zeichen, die dir die Gesellschaft sendet. Meine Eltern sagten, ihr seid nun in der Pubertät, und das kann so nicht weitergehen. Die Macht der Tradition und der Kultur ist wie ein Fluss, dessen Strömung dich in eine Richtung zwingt, in die du vielleicht nicht willst.

SPIEGEL: Sind Sie deswegen nach Kanada ausgewandert?

Rasouli: Ich immigrierte nach Ottawa, um meinen Doktor zu machen. Aber der eigentliche Grund war, dass ich verstört darüber war, wie ich als Frau behandelt wurde. Ich fühlte mich jeden Tag wie in einem Gefängnis.

SPIEGEL: Hat sich inzwischen in Ihrem iranischen Heimatort etwas verändert?

Rasouli: Ein bisschen. Ich war vor zwei Jahren zu Besuch bei meiner Familie. Frauen radeln in ihrer Freizeit, aber oft werden sie dabei von Männern begleitet. Fahren sie einmal im Monat oder nur ab und an, wird das toleriert. Aber wenn sie regelmäßig zur Arbeit radeln, fangen die Leute an zu reden.

SPIEGEL: Wann haben Sie das erste Mal wieder auf einem Fahrrad gesessen?

Rasouli: Gleich nach meiner Ankunft in Kanada 2002 - nach einer rund 24-Stunden-Reise. Mein Professor aus dem Iran hatte mir sein Fahrrad nach seinem Aufenthalt in Ottawa hinterlassen. Ich habe mein Gepäck abgelegt und bin sofort losgeradelt, um endlich wieder Freiheit zu fühlen. Ich habe mich augenblicklich in das Land und die Stadt verliebt - so viel Grün, so viel Platz.

SPIEGEL: Machen Sie auch mal längere Touren?

Rasouli: Ja, meistens Mehrtagesausflüge. Empfehlenswert ist zum Beispiel eine Fahrradtour auf dem "Le P'tit Train du Nord" durch das Tal Rivière du Nord. Ursprünglich war dort eine Eisenbahnlinie der Canadian Pacific Railway. Das Schöne an Ottawa ist: Überquert man nur eine Brücke, befindet man sich schon in einer anderen Provinz - und zwar Quebec - und kann auch dort die Radwege entdecken.

SPIEGEL: Anfangs war Ihr Umfeld skeptisch gegenüber der Idee, einen Fahrradladen zu eröffnen. Warum?

Rasouli: Die Saison geht nur von Mai bis Oktober, denn das Wetter im Winter ist oft sehr harsch und unberechenbar. Zudem - so die Kritik - sei die Stadt nicht wie Montreal auf der Bucket List eines jeden Touristen. Aber statt auf die Probleme zu schauen, sah ich eher die Möglichkeit, die touristischen Angebote zu verbessern. In der Region gibt es immerhin 600 bis 800 Kilometer Radwege, für eine bessere Vernetzung setzt sich die Interessensvertretung "Bike Ottawa" ein.

SPIEGEL: Nutzen prominente Politiker oft die Radwege? Etwa Justin Trudeau?

Rasouli: Ich denke, er läuft lieber. Aber man sieht unsere Umweltministerin Catherine McKenna sowie Stadträte oft auf dem Fahrrad, manchmal auch Parlamentsmitglieder. Zum Beispiel Jagmeet Singh, den Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten.

SPIEGEL: In Deutschland wird gerade viel über nachhaltige Mobilität diskutiert: Bahn statt Fliegen, Fahrrad statt Auto. Kanada ist ja eher ein Auto-Land - gibt es denn in Ottawa einen Trend zum Rad?

Rasouli: Definitiv, immer mehr Leute fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, und neue Fahrradwege werden immer sofort gut angenommen. Ich wünsche mir, dass jeder Ottawa als die Fahrradstadt Kanadas kennt. Alle reden über Amsterdam als ideale Stadt für Radfahrer - aber ich denke, Ottawa hätte das Potenzial, sich diesen Ruf in Nordamerika zu erarbeiten.