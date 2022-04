Venedig will die Lage aber nicht wieder eskalieren lassen: Verantwortliche planen im Sommer eine Buchungspflicht einzuführen, Touristen müssen dann ihren Ausflug in die Altstadt vorab online reservieren – zunächst kostenlos. Ab 2023 sollten Besucher dann ein Ticket kaufen, um die auf dem Wasser liegenden Teile wie das historische Zentrum besichtigen zu können, sagte der Tourismusbeauftragte Venedigs, Simone Venturini, der Deutschen Presse-Agentur.

Ab wann die Online-Reservierung nötig sei, wolle die Stadt in den kommenden Wochen mitteilen. Damit will die Kommune besser vorausplanen können, wie viele Menschen sich in der Stadt aufhalten werden.

Rund um Ostern bildeten sich laut Medienberichten an den beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Markusdom lange Schlangen. Die Hotels waren laut der Zeitung »Corriere della Sera« so gut gebucht, dass der Chef der örtlichen Hoteliersvereinigung, Claudio Scarpa, sagte, man könne »dank dieses Umsatzes die aufgelaufenen Schulden, Lieferanten und Gehälter bezahlen«.