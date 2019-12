Ranking nach Touristendichte So voll ist Ihr Städtereiseziel

Ob Palma de Mallorca, Barcelona oder Lissabon - in vielen Städten wächst der Unmut über den Andrang von Touristen. Und auch die Besucher selber schätzen es gar nicht, wenn sie vor den wichtigsten Sehenswürdigkeiten ihres Urlaubsziels Stunden in Warteschlangen verbringen müssen.

Das Gefühl der Überfüllung, des sogenannten Overtourism, hat aber oft nicht unbedingt etwas mit der tatsächlichen Anzahl der Reisenden vor Ort zu tun. Offiziell Esta, ein Unternehmen für Visaantragsabwicklungen, hat eine einfache Berechnung aufgemacht - und eine Touristendichte bestimmt. Mit Zahlen unter anderem der Uno und von Euromonitor ergibt sich ein Verhältnis von Touristen pro 100 Einwohner. Hieraus hat Esta ein Ranking für 47 untersuchte Städte erstellt.

Und es zeigt sich: Weder Barcelona noch Lissabon oder Porto sind am vollsten, sondern Miami, Las Vegas und Dubai. In der US-Stadt Miami in Florida begegnen 500.000 Einwohner jährlich 8,1 Millionen Touristen. In Las Vegas kommen auf 700.000 Einwohner 6,6 Millionen Besucher, und in Dubai sind es 16,7 Millionen Reisende auf 2,8 Millionen Emiratis.

Ranking der Städte nach Touristendichte Rang Stadt T.dichte Rang Stadt T.dichte 1 Miami 16,41 11 München 2,65 2 Las Vegas 9,93 ... 3 Dubai 5,88 14 London 2,26 4 Edinburgh 4,45 15 Porto 1,83 5 Dublin 4,27 18 Berlin 1,62 6 Hongkong 3,98 20 New York 1,57 7 San Francisco 3,92 23 Lissabon 1,29 8 Wien 3,29 24 Barcelona 1,21 9 Singapur 3,16 37 Glasgow 0,50 10 Washington, DC 2,86 47 Sao Paulo 0.1 T.dichte steht für Touristen im Jahr pro 100 Einwohner. Quelle: Offiziell Esta mit Bezug auf Zahlen unter anderem der Uno und von Euromonitor Quelle: Offiziell Esta mit Bezug auf Zahlen unter anderem der Uno und von Euromonitor

Barcelona gelangt in dieser Rangliste auf dem 24. Platz (121 Touristen jährlich auf 100 Einwohner). Doch darüber liegen noch deutsche Städte wie München auf Platz 11 (265 zu 100 ) und Berlin auf Platz 18 (162 zu 100). Edinburgh (4), Dublin (5) und Wien (8) sind außerdem europäische Großstädte, die erstaunlich weit oben im Ranking stehen.

Weniger erstaunlich ist, dass solche Megapolen wie Peking, Mexiko-Stadt und São Paulo bei dieser Auswertung auf den letzten Plätzen landen. Ihre Einwohnerzahl liegt bei mehr als 20 Millionen - da verlieren sich die zwei bis vier Millionen Besucher im Jahr fast.

Das Gefühl von "von zu vielen Touristen" hat wohl oft wenig mit der tatsächlichen Anzahl zu tun. Sondern vielmehr mit der Ballung innerhalb weniger Sommermonate und an wenigen Orten der Stadt - und auch mit den Auswirkungen für die Einwohner wie Wohnungsmangel, steigende Mieten und Preise.