Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Neue Aussichtsplattform »One Vanderbilt« in New York Selfie-Paradies in 330 Meter Höhe

Spiegel oben, Spiegel seitlich – und dahinter Manhattans atemberaubende Skyline: In New York eröffnet eine neue Aussichtsplattform, perfekt für Instagrammer und pünktlich zur Aufhebung des Einreisestopps in die USA.