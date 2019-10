Tipps für den Städtetrip Schietwetter? Spitzenbilder!

Düstere Wolken über der Hafenkante. Nieselregen, Platzregen. Nebel. Nie im Leben käme Susanne Krieg jetzt auf die Idee, zu Hause zu bleiben. Im Gegenteil. An Tagen wie diesen steigt die Hamburgerin begeistert in ihre roten Gummistiefel, zieht den Reißverschluss ihrer gelben Regenjacke zu bis unters Kinn und steckt das Wichtigste in die Außentasche: das Smartphone mit viel Speicherplatz für neue Fotos.

Um Pfützen macht die 44-Jährige keinen großen Bogen, sondern beugt sich mit der Kameralinse dicht drüber, um interessante Spiegelungen zu finden. Schwere Wolken sind ihr eine willkommene Requisite. Regentropfen die Zutaten für Fotoexperimente. Und: "Endlich hat man Platz! Orte, an denen man sich bei Sonnenschein durch die Massen kämpfen oder sich in endlosen Schlangen anstellen muss, sind bei Schietwetter wie leer gefegt."

Seit drei Jahren sucht Krieg alias Frau Elbville in ihrer Stadt immer wieder nach neuen Perspektiven und unbekannten Fotospots - und scheut auf der Motivsuche eben auch kein Schmuddelwetter. Auf Instagram und ihrem Blog gibt sie unkonventionelle Tipps für Touristen und Einheimische. Mit ihrem neuen Buch "Hamburg fotografieren" lotst sie Leser und Leserinnen auf zehn vielseitigen Touren durch die Hansestadt. Und nicht wenige Bilder darin zeigen, wie gut Grau und Regen sich auf Bildern machen.

Natürlich liebt Krieg Hamburg auch bei Sonnenschein. "Auf fotografischer Ebene kann ich dem Schietwetter aber einiges abgewinnen. Eine regennasse Stadt ist nicht grau, sie glänzt und leuchtet", findet sie. Und das gilt natürlich nicht nur für Hamburg - sondern für alle Städte.

Hier sind Frau Elbvilles Tipps, wie man an herbstgrauen Tagen aus Städten das Beste herausholt.

1. Spieglein, Spieglein auf dem Boden

Susanne Krieg

"Ein Puddlegram ist die Kunst, eine Pfütze (englisch: "puddle") und ihre Spiegelung in Szene zu setzen. Für ein perfektes Ergebnis muss man mit der Linse oft sehr nah ran an die Wasseroberfläche und eine etwas unbequeme Körperhaltung einnehmen. Das geht mit einem handlichen, leichten Smartphone wesentlich besser als mit einem Fotoapparat samt schwerem Objektiv.

Auf Instagram hat Pfützenkunst sogar einen eigenen Hashtag: #puddlegram. Zu meinen eigenen Pfützenfotos hat mich vor allem der Hamburger Kay Palapies inspiriert.

Hier an der Elbe warten vor allem die Landungsbrücken mit super Wasserlachen auf. Durch das Anlegen der Hafenfähren schwappt immer wieder Elbwasser auf die Brücken, sodass es sogar bei schönem Wetter kleine Seen gibt. Herrlich."

2. Endlich Drama

Susanne Krieg

"Für mich sind Wolken auf Fotos oft die viel schöneren Requisiten als gleißende Sonne - einer von vielen Gründen, weshalb schlechtes Wetter einfach bestes Fotowetter ist.

Cirrus, Cumulus, Stratus oder Nimbus haben meinen Fotos schon oft einen vorteilhaften Effekt beschert. Mit einem wolkenlosen Himmel sehen viele Motive langweilig aus. Dicke, dunkle Wolken hingegen erzeugen Drama und Dynamik. Und manchmal fängt man sogar einen vorlauten Sonnenstrahl mit ein, der sich hinter einer vorüberziehenden Wolke zeigt."

3. Edle Tropfen

Susanne Krieg

"Ich liebe es, Regentropfen auf Glasscheiben zu fotografieren und dabei den Hintergrund so verschwimmen zu lassen, dass er noch erahnbar ist.

Wenn man im Makro-Modus fotografiert, sieht man manchmal sogar die Spiegelung eines Objektes in den Tropfen. Hier in Hamburg fahre ich für solche Fotos gerne mit der Elbfähre. Sie lassen sich aber natürlich auch prima von der letzten Bank im Linienbus aus machen, während er im Verkehr feststeckt. Oder in der Bahn, wenn sie nicht gerade zu schnell fährt."

4. Von wegen trübe Aussichten

Susanne Krieg

"Nebel ist für Bilder super, weil er ein natürlicher Filter ist. Und: Sieht ein nebeliger Herbstmorgen nicht einfach mystisch aus? Nebel ist eine echte Chance für die Linse. Er macht sich nicht nur auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen gut, sondern auch nachts in der Stadt, wenn sie bunt beleuchtet ist. Wie toll gerade nächtlicher Nebel aussehen kann, zeigt zum Beispiel der Hamburger Mark Broyer.

Anders als Wolken entsteht Nebel immer in Bodennähe. Wenn man einen erhöhten Ort wie z.B. einen Hügel oder die oberen Etagen eines Hochhauses aufsucht, kann man ihn gut von oben fotografieren.

Bei Nebel lieber mit dem manuellen Modus arbeiten - mit Autofokus nur dann, wenn es klar erkennbare Objekte gibt, die aus dem Nebel herausstechen und auf die scharf gestellt werden kann."

5. Gut ausgerüstet

Susanne Krieg

"Wer Smartphone-Kamera-Enthusiast ist wie ich, kann auch im strömenden Regen recht entspannt weiter fotografieren, wenn er sein Telefon in eine handelsübliche Hülle steckt und das Display zusätzlich mit einer Schutzfolie beklebt. Wer ganz auf Nummer Sicher gehen will, besorgt sich eine wasserdichte Hülle.

Smartphone oder auch eine Kompaktkamera, ein trockenes Tuch zum Abwischen von Linse und Display, Schlüssel, Geldbörse und ein Ministativ passen perfekt in die Manteltaschen eines echten Friesennerzes. Der klassische gelbe Regenmantel und knallfarbene Gummistiefel sind übrigens auch tolle Farbtupfer in grauen Schietwetterkulissen.

Bilder von Menschen unter farbigen Regenschirmen sehen ebenfalls toll aus und laufen noch dazu weniger Gefahr, Persönlichkeitsrechte zu verletzen, weil die Gesichter unter den Schirmen verborgen sind."