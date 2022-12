Die europäischen Kulturhauptstädte der vergangenen beiden Jahre hatten schlechte Karten: ob etwa Galway in Irland, Novi Sad in Serbien oder Esch an der Alzette in Frankreich – ihre Ehrenjahre fielen mitten in die Coronakrise. Im kommenden Jahr sollte es für die ausgewählten Städte in Rumänien, Griechenland und Ungarn hoffentlich mehr Gelegenheit zum Glänzen geben.