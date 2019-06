Fremde Städte zu durchkämmen, kann das Schönste auf der Welt sein: ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Shopping, kleine Pausen in Cafés oder Parks und himmlisches Essen auf Märkten und in Bistros. Doch manche Metropolen sind so anstrengend, dass man nach der Rückkehr erst mal Urlaub vom Kurztrip braucht. Lange Wege, zu viele Touristen, Schlange stehen an Sehenswürdigkeiten - all das kann furchtbar nerven. Vermeiden lässt sich das ganz einfach: Besuchen Sie eine Stadt, die von anderen übersehen wird.

Sie waren noch nie in Malmedy oder Cáceres? Kennen zwar Venedig und Florenz, aber nicht Urbino? Diese Städte sind zwar weniger gefragt als Europas übliche Kurztrip-Hotspots - aber sie sind gerade deshalb eine Reise wert. Das legt zumindest der gerade (bei Bruckmann) erschienene Band "Secret Citys Europa" nah, der "70 charmante Städte abseits des Trubels" anpreist.

Das Buch ist untergliedert in vier Regionen, in denen sich jeweils einige überraschende Tipps finden. Ins Kapitel über Europas Mitte haben es zwölf deutsche Städte geschafft - unter anderen Stralsund, Kassel und Augsburg -, aber auch Ceský Krumlov ("Schmuckkästchen Südböhmens") und Kufstein ("Die Perle Tirols").

Die Übersicht zu Europas Westen listet das englische Bath ("Mondän auf sieben Hügeln") neben der niederländischen Studenten- und Fahrradstadt Groningen und Lille, dem "Stadtjuwel im Norden Frankreichs". In Europas Süden und Südosten werden Städte wie Coimbra in Portugal und Zadar in Kroatien genannt und für Europas Norden und Osten sind es Städte wie Ålesund (Norwegen) und Vilnius (Litauen).

Aber was gibt es dort zu sehen? Warum sind diese Orte eine Reise wert? In der Fotostrecke zeigen wir zehn Beispiele.

Was die so unterschiedlichen Städte gemeinsam haben? Unter den Auserwählten seien weder Metropolen noch pittoreske Orte, die regelmäßig von Touristenscharen heimgesucht werden, sondern "Städte mit einem unverwechselbaren Charakter", heißt es in dem Buch. Manche seien "beschaulich, viele originell und alle attraktiv". Häufig lägen sie ein wenig abseits der Verkehrsströme, manche würden auf der Fahrt in den Urlaub einfach links neben der Autobahn liegen gelassen.

Fragen Sie doch einen Einheimischen!

Doch das zu Unrecht, heißt es in "Secret Citys": "Graue Industriestädte erfinden sich neu und können es heute in Sachen Kunst und Kultur locker mit den Metropolen aufnehmen. Bilbao und Liverpool sind besonders erfolgreich darin, Linz und Essen tun es ihnen nach." Einige Schätze aus mehr als zwei Jahrtausenden würden gerade erst gehoben (Cartagena), manches Stadtjuwel werde derzeit entstaubt (Sibiu).

Die Beschreibungen der Ziele in 28 verschiedenen Ländern haben größtenteils einen Schwerpunkt auf Historie und Sehenswürdigkeiten. Das ist nicht uninteressant, aber lässt wenig Platz für konkrete Tipps und Adressen oder all das, was ein Besuch an Erlebnissen versprechen könnte. Das Buch liefert also 70 Inspirationen für die nächste Städtereise, bei der man sich noch ein bisschen wie ein Trendsetter fühlen könnte.

Doch wer vor Ort wissen will, welches Lokal das leckerste Frühstück serviert, wo Jungdesigner ihre Klamotten verkaufen und wer das beste Craft Beer braut, der müsste doch eher zu einem spezifischen Reiseführer greifen - oder einfach die Einheimischen fragen. Die sind bestimmt auskunftsfreudig, denn ihre Stadt ist ja noch nicht von Touristen überrannt.