Trient in Norditalien Deutsch im Kopf, Dolce Vita im Herzen

Jedes Stockwerk im Muse ist an eine Etage der Bergwelt angelehnt. Ganz oben, in der Gipfelregion, können Besucher das Eis eines künstlichen Gletschers anfassen, darunter spazieren sie durch das Labyrinth der alpinen Artenvielfalt, sehen im Aquarium ein tropisches Korallenriff und im Video dessen Umwandlung in die nahe Gebirgsgruppe Brenta. Faustkeile und Speerspitzen der Jäger, die an den Bergseen der Region lebten, sind kombiniert mit großen Illustrationen und ötzihaften Puppen in Fellen.

Interaktives Erleben ist das Mantra vom Muse. Es gibt Videos, Labore und Spiele, auf einem Globus laufen aktuelle Daten weltweiter Messstationen ein. Guides können so in Echtzeit den globalen Schiffs- und Flugzeugverkehr, Stürme oder Erdbeben anzeigen.

In Italien machte das hypermoderne Museum Schlagzeilen. Viele ausländische Touristen und Touristinnen haben allerdings noch nie davon gehört. »Leider kommen nicht viele Deutsche«, sagt Museumssprecherin Caola. Immerhin wird das Muse heute am Gardasee als Alternative für Regentage beworben. Und wer weiß – vielleicht sehen manche Urlauber bei einem Ausflug, dass sie nächstes Mal ein paar Ausfahrten früher von der Autobahn abfahren sollten.