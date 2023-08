Massentourismus, ein Bauboom und der Klimawandel haben Venedig so zugesetzt, dass die Unesco empfiehlt, die Stadt als bedrohtes Weltkulturerbe einzustufen.

Der italienischen Lagunenstadt drohten »irreversible« Schäden, falls die Behörden in Italien nicht mehr zu ihrem Schutz täten, begründete die Uno-Kulturorganisation in Paris ihre Empfehlung. Im September stimmt der Welterbe-Rat der Unesco-Mitgliedsstaaten in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad über die Einstufung ab. Zugleich sollen 53 neue Anträge für die begehrte Einstufung als Unesco-Welterbe geprüft werden.