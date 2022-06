Tatsächlich reicht schon ein Blick aus dem Flugzeugfenster beim Anflug auf die Stadt, um zu erkennen, was Valencia außer Gassen voller Street-Art und alter Geschichte noch zu bieten hat. Da wären das tiefe Blau des Mittelmeers und die Strände, die sich wie goldgelbe Streifen daran entlangziehen.

Oder der Jardín del Turia, der längste Park Spaniens, der sich wie ein grüner Gürtel neun Kilometer lang durch die Stadt schlängelt. Und die »Stadt der Künste und Wissenschaften«, ein Ensemble organisch anmutender Bauwerke von Stararchitekt und Stadtsohn Santiago Calatrava, die sich wie riesige Skulpturen im Südosten der Parkanlage erheben. Maßgeblich für das mediterrane Feeling in der Stadt ist natürlich auch die Sonne. Sie scheint hier an rund 300 Tagen im Jahr.

»Ich will das, was andere wegwerfen, wieder zu Leben erwecken«

»In Valencia stimmt das Gesamtpaket«, sagt Corinna Heilmann. Das Flair, die Genusskultur, die lange Handwerks- und Designtradition. Das finden auch Raquel Vidal und Pedro Paz von Canoa Lab. Die beiden Keramikkünstler haben ihr Atelier in einer ehemaligen Autowaschanlage im quirligen Barrio Ruzafa untergebracht. Einst Sommerresidenz der Mauren ist es heute ein beliebtes Ausgeh- und Shoppingviertel.

»Keramikdesign hat eine lange Geschichte in Valencia«, sagt Raquel, während ihre Finger geschickt den nassen Ton in Form bringen. »Schon seit der Jungsteinzeit wird in dieser Region Keramik gebrannt, später wurden Kacheln und Bodenfliesen von hier aus in alle Welt geliefert.« Ihre Werke erinnern an Gefäße der Römer und Araber. Damit möchten Raquel und Pedro eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart bauen, alte Formen in einen neuen, zeitgemäßen Kontext setzen.

Inspiration finden die Keramikdesigner in der Stadt: In den historischen Museen, in mit Fliesen und Keramikschmuck dekorierten Gebäuden, in den Farben und Formen also, die ihnen Valencia liefert.