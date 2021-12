Foto: Europa Press / Getty Images

Von Andalusien bis Vancouver So weihnachtlich leuchtet die Welt

Sevillas 40 Meter hoher LED-Weihnachtsbaum sorgt für Funkelspektakel, in Rom schwebt das Kolosseum in der Luft: Städte auf der ganzen Welt bringen kräftig Licht in den dunklen Winter. Die Bilder.