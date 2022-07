Als Problem erweist sich die Preisgestaltung: Was der Dünenspinat kostet? Eine junge Frau mit hellgrün gefärbten Haaren sucht im schummrigen Hinterzimmer der Gemüsefarm auf Preislisten. Sie scheint nichts zu finden und nennt dann beherzt den Preis von gut zwei Euro für ein Kilo. »Das ist zu viel«, stöhnt später Jonathan Japha, Küchenchef im hippen Restaurant Back Sheep an der Kloof Street in zentraler Lage in Kapstadt. Gewöhnlicher Spinat ist deutlich billiger. Für Sea Pumpkin muss Japha sogar rund sieben Euro das Kilo zahlen, das ist mehr als für Kudu- oder Springbok-Fleisch.

»Ich würde gern mehr Wild Food verwenden. Aber jetzt nach zwei Jahren Corona kann ich es mir finanziell einfach nicht leisten.« Doch Jonathan glaubt an die neue Foodbewegung: »Wir haben am Kap zwar eine gefeierte Gourmetszene, doch es gibt keine echte lokale Küche. Nun gehen einige von uns auf die Suche nach den kulinarischen Wurzeln dieser Region. Das verspricht neuen Genuss auf den Tellern und ist gleichzeitig eine Suche nach Identität in diesem durch Kolonisierung, Vertreibung und Apartheid geprägten Land.«