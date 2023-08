Mindestens drei Brücken stürzten in Slowenien ein, zahlreiche Autobahnabschnitte und Landstraßen standen unter Wasser. Der Katastrophenschutz meldete innerhalb von 36 Stunden landesweit mehr als 3700 Einsätze. Unter anderem wurden Menschen gerettet, die sich auf Bäumen oder Hausdächern in Sicherheit gebracht hatten. Helfer versorgten Menschen in vom Wasser abgeschnittenen Orten mit Nahrungsmitteln. Tankwagen mussten Trinkwasser in viele Ortschaften liefern, weil Wasserleitungen durch die Überschwemmungen beschädigt worden waren.