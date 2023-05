In der Türkei könnten die Kosten vor Ort im Sommer noch günstiger werden. Nach dem Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan rechnen die Finanzmärkte mit einem weiteren Wertverfall der Lira.

Hier ist es teurer:

Mehr als zwischen Rügen und Bodensee kostet der Urlaub dagegen in Nordeuropa sowie in einigen Nachbarländern. In der Schweiz müssen Reisende am tiefsten in die Taschen greifen: Hotel- und Restaurantbesuche kosteten dort 61 Prozent mehr als in hierzulande. Österreich ist 15 Prozent und Frankreich acht Prozent teurer.

In Island kostet der Urlaub 53 Prozent mehr, in Dänemark und Norwegen über 40 Prozent, in Finnland sind es 25 Prozent. Schweden ist im Vergleich dazu etwas günstiger – aber auch hier war der Urlaub immer noch 17 Prozent teurer. In Irland müssen Touristinnen und Touristen 21 Prozent mehr bezahlen.