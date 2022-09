Der Flughafen von Yangon ist mittlerweile für kommerzielle Flüge geöffnet, aber nur wenige Airlines steuern das Krisenland an – zumeist über Bangkok oder Kuala Lumpur. Zudem können wieder Bürger und Bürgerinnen aus hundert Ländern, darunter auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, online ein Touristenvisum beantragen. Aber wer will das schon? Was aus Myanmar herausdringt, sind Schreckensmeldungen.

Erst Corona, dann der Umsturz

»Die meisten jungen Leute aus Bagan sind in die großen Städte wie Yangon und Mandalay abgewandert«, sagt der Geschäftsmann Ko Min. Er ist in der alten Königsstadt aufgewachsen und hatte als Schuljunge – wie so viele andere – mit dem Verkauf von Postkarten und Blumen an Touristen Geld verdient, erzählt er. »Sie müssen sich jetzt andere Arbeit suchen, etwa als Bauarbeiter oder in Bars und Restaurants.« Denn viele Familien bei der Tempelstadt standen erst durch die Coronapandemie und dann durch den Umsturz plötzlich vor den Trümmern ihrer Existenz.