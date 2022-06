An Pfingsten sei »alles gerollt, was rollen kann«, verkündete Regio-Chef der Deutschen Bahn, Jörg Sandvoß. Allerdings war »alles, was rollen kann« nicht überall genug für den Andrang. Züge waren teilweise überfüllt, Fahrgäste konnten nicht einsteigen und Fahrräder nicht mitgenommen werden. Aktuell seien mehr als 6,5 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft worden, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.