Es gab ein Leben »davor«: Lisa Bukreyeva hat es festgehalten. Die Fotografin wurde 1993 in Kiew geboren, wohnt bis heute dort, und hat in den vergangenen Jahren dokumentiert, was ihre Heimat ihr bedeutet. Was sie dort wahrnahm, als der bewaffnete Konflikt im Donbass zwar schon tobte, aber das Leben im Großteil der Ukraine – wie hier, 2021 in Kiew – noch kein Leben im Krieg war.