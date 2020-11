Foto: Alexander Spatari / Getty Images

Psychologie des Urlaubs Was macht Sehenswürdigkeiten sehenswert?

Was schauen wir uns im Urlaub an – und wozu? Zum 75. Geburtstag der Unesco erklärt der Psychologe Martin Lohmann, was ein Welterbe-Titel bewirkt und warum auch der Bahnhof sehenswert sein kann.