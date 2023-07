Trotz Klimakrise, Flugscham, Waldbränden und Inflation feiert die Tourismusbranche in diesem Jahr endgültig ihr Comeback nach der Pandemie: Die Buchungsumsätze für Reisen mit Veranstaltern liegen in der laufenden Sommersaison und für den kommenden Winter bis Ende Juni jeweils über dem Vor-Corona-Niveau. Das geht aus am Montag veröffentlichten Daten des Analysehauses Travel Data + Analytics (TDA) hervor.