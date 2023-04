»Ich kenne viele, die eigentlich immer mit dem Auto unterwegs sind und die jetzt auch die ersten Male letzten Sommer Zug gefahren sind. Sie waren erstaunt, wie viel Zeit sie haben.«

Zugfahren ist entspannt?

In vielerlei Hinsicht schon. Anders als bei Flügen fallen etwa Boarding und Sicherheitskontrolle weg, niemand muss einchecken oder aufs Gepäck warten. Und Züge halten in der Regel am Ankunftsort viel zentraler als Flugzeuge am Reiseziel landen.