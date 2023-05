Die Vorfreude auf den Urlaub beginnt mit der Planung – so war es doch eigentlich immer. Bis es anders wurde. Statt ins Schwärmen über das, was vor einem liegt, gerät man in diesen Wochen eher ins Fluchen. Oder hat einen Ohnmachtsanfall angesichts der Preise: Flugtickets, Mietwagen, Ferienwohnungen, Hotelzimmer – alles: teuer, teuer, teuer und teuer.