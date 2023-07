Sand auf der Haut, Meeresrauschen im Ohr und ein Cocktail in der Hand. So stellen sich viele einen erholsamen Urlaub vor. Doch zu Erholung gehört mehr als Entspannung. In der Forschung haben sich drei weitere Komponenten gezeigt: dass man im Urlaub etwas erlebt, die Zeit so verbringt, wie man es möchte, und vom Alltag abschaltet.