Aber solche unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umstände befreien den Reiseveranstalter nicht von seiner Verpflichtung, den Reisepreis zu mindern. Wie hoch die Minderung ausfalle, hänge vom Einzelfall ab. Der Veranstalter hafte aber nur für Leistungen, die auch im Vertrag stünden. Bloße »entgangene Urlaubsfreuden« können demnach nicht ersetzt werden. Außergewöhnliche Schwierigkeiten der Reiseveranstalter müssten berücksichtigt werden.

In einem französischen Fall kam Generalanwältin Medina in einem Gutachten zu einem anderen Ergebnis. Dabei drehte es sich um eine Maßnahme der französischen Regierung, gegen die zwei Verbraucherschutzverbände vorgegangen waren. In der Pandemie war eine Regelung eingeführt worden, wonach Reiseveranstalter anstatt einer vollständigen Erstattung auch einen Gutschein ausstellen durften. Damit sollten die mehr als 70.000 Reiseveranstalter in ihrer coronabedingten Notlage unterstützt werden.