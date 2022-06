Anfang Mai hatte Dunn demnach seinen Job als Jugendbetreuer gekündigt und war in ein Flugzeug nach Honolulu gestiegen. Aber nach der Landung am 5. Mai wurde dem Studenten die Einreise in die USA verweigert: Er konnte nicht nachweisen, wie er die Vereinigten Staaten bei der geplanten Weiterreise wieder verlassen wollte. Dunn hatte eine Befreiung von der Visumspflicht beantragt – deshalb hätte er einen Rückflug gebraucht oder einen Nachweis über eine Weiterreise in ein Land, das nicht an die USA grenzt. Das jedoch, beteuert er, habe er nicht gewusst.