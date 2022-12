Foto: Getty Images

Verbot von außerehelichem Sex Was Indonesiens neues Gesetz für Urlauber bedeutet

Sex zwischen nicht Verheirateten steht in dem südostasiatischen Land künftig unter Strafe. Menschenrechtler sind entsetzt, aber was heißt das für Touristen? In einem Reiseranking jedenfalls dürfte das Land schon bald floppen.