Von Shishapangma bis K2 Kristin Harila hat alle 14 Achttausender in Rekordzeit bestiegen

»It’s over for now« (»Es ist vorerst vorbei«). Das schrieb Kristin Harila noch Ende Oktober. Während ihres ersten Rekordversuches hatte sie schon zwölf der Gipfel erklommen, nur die beiden in Tibet, der Cho Oyu und der Shishapangma, fehlten noch. In Kathmandu wartete sie bis zur letzten Minute auf die Kletterzulassungen aus China. »Wir haben in diesem Prozess nichts unversucht gelassen und alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Aber leider waren wir aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, nicht in der Lage, die Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten«, schrieb sie auf Instagram . Damit musste sie ihren Traum vom Schnelligkeitsrekord begraben – vorerst.