Spanien und Portugal: In beiden Ländern toben nach wie vor Brände. In Spanien waren zuletzt vor allem die Regionen Kastilien und León sowie Galicien im Westen und Nordwesten des Landes betroffen. Besonders schlimm war die Lage in Zamora nahe der Grenze zu Portugal und in Ávila nordwestlich von Madrid. In diesen zwei Provinzen, die beide in der sogenannten Autonomen Gemeinschaft Kastilien und León liegen, mussten seit Sonntag insgesamt rund 10.000 Menschen aus rund 50 Ortschaften vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. In Portugal waren am Montag noch fünf größere Brände aktiv. Nach Angaben der Naturschutzbehörde ICNF vernichteten die Flammen in dem Land in gut einer Woche rund 30.000 Hektar Wald.