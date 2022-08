Zwischen Leistungssportlerinnen und Influencern Diese Typen treffen Sie an jedem Berg

Der Journalist und Autor Philipp Laage geht in die Berge, seit er laufen kann. Seine Touren führten ihn ins Allgäu und nach Südtirol, in die Anden und in die entlegenen Mondberge, in den Großen Kaukasus und ins wilde Pamir. In seinem Buch »Gipfelrausch« geht er der Frage nach, was die Faszination des Gebirges ausmacht – und was wir dort über uns selbst erfahren können.