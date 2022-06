Was bedeutete – um im Bild zu bleiben – das unser Team nur mit halber Kraft vorankam. Während mein Freund in der italienischen Hitze mit Zeltstangen dick wie Heizungsrohre kämpfte, um das geräumige Familien-Autozelt an den zum Schrank ausgebauten Kofferraum anzudocken, wanderte ich mit unserem interessiert dreinblickenden Sohn auf dem Arm dem bisschen Schatten hinterher, den ein Baum gnädig spendete. Es brauchte also nur wenige Stunden auf dem Zeltplatz, um da anzukommen, wo wir niemals hinwollten: bei der klassischen Rollenverteilung.

Es macht dabei einen entscheidenden Unterschied, ob man seine Elternzeitreise vor oder nach dem sechsten Lebensmonat des Kindes antritt, für Zelten gilt das besonders. Dann beginnt nämlich die Zeit, in der aus dem glucksenden Miniwesen, das sich vergnügt die Füße in den Mund steckt, ein robbendes Bewegungswunder wird, das seine Umgebung erkunden möchte, und zwar am liebsten mithilfe seines Mundes. Der Zelturlaub war in diesem Sinne doppelt lehrreich. Das Baby lernte, dass Kiesel nicht zum Essen geeignet sind. Und wir lernten, einfach mal loszulassen. Die Elternroutine, ständig Flaschen und Schnuller abzukochen, endet mit dem Betreten des Campingplatzes.

Zumindest ein Mitreisender hatte bei alledem blendende Laune, unser Sohn. Nur das Zelt mit seinen vielen Reißverschlüssen zu untersuchen, entpuppte sich schon als nachmittagsfüllender Spaß. Auf Elternseite sah das anders aus. »Ich brauch’ echt Urlaub!«, stöhnte mein Freund nach drei Tagen. Viel geschlafen hatten wir nicht. In der ersten Hälfte der Nacht ist es für ein Baby im Zelt irgendwie immer zu heiß, in der zweiten Hälfte irgendwie immer zu kalt. Babys sind da pragmatisch. Wenn sie nicht zufrieden sind, brüllen sie. Eltern sind da auch pragmatisch. Sie legen das brüllende Baby auf ihren Bauch, bis es einschlummert – und verbringen selbst den Rest der Nacht im Halbschlaf. Am nächsten Morgen dann der Lächel-Check bei den Nachbarn. Wird noch freundlich zurückgegrüßt? Glück gehabt!