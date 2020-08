Foto: Ralph Peters/ imago images/Ralph Peters

Zug- und Flugbegleiterinnen erzählen "Beschimpft, bespuckt, mit Schlägen bedroht"

In Deutschland gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Flugzeugen die Maskenpflicht. Doch wer soll sie umsetzen, wenn sich Passagiere weigern? Eine Zug- und eine Flugbegleiterin berichten von ihren Erfahrungen.