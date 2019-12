Rassismus war das große Thema der diesjährigen Oscar-Feierlichkeiten, denn es gab in den wichtigen Kategorien keinen einzigen schwarzen Nominierten. Der Moderator machte deshalb einige bitterböse Scherze auf der Bühne. Die amerikanische Schauspielerin Brie Larson, 26, als beste Hauptdarstellerin für ihren Auftritt in dem Drama "Raum" ausgezeichnet, nutzte hinter den Kulissen die Oscar-Welt, um ein anderes politisches Problem anzusprechen: Sexismus. Die Newcomerin erzählte Reportern, sie sei während Castings häufig aufgefordert worden, sich sexy anzuziehen. Die Verantwortlichen hätten gesagt: "Wunderbar, was du da machst, ganz toll, aber wir raten dir, mal einen Minirock und High Heels anzuziehen." Sie habe das immer abgelehnt, sagt Larson. Diese Erlebnisse hätten sie darin bestärkt, nach Rollen zu suchen, bei denen sie komplizierte Frauen darstellen könne, Frauen, die ihr entsprächen: "Das ist jetzt meine Mission." Bleibt zu hoffen, dass es ihr besser ergeht als ihrer Kollegin Patricia Arquette. Die hatte als beste Nebendarstellerin 2015 in ihrer Oscar-Dankesrede auf den eklatanten Unterschied der Hollywood-Gagen von Männern und Frauen hingewiesen. "Das hat mich ein paar Jobs gekostet", sagt sie heute.