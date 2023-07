Tour-Historie: Bei der Tour de France werden so gerne die Heldengeschichten der Vergangenheit erzählt. Aber die Tour hat bekanntlich auch eine reichhaltige Schurken-Geschichte. Vor genau 25 Jahren startete die Tour de France 1998, eine Rundfahrt, die als die Tour mit dem Festina-Skandal berüchtigt wurde. Der Betreuer des Teams Festina, Willy Voet, war drei Tage vor Tourstart von Fahndern erwischt worden, das Auto vollgepackt mit Medikamenten und Spritzen. Damit fing alles an: die Doping-Razzien, die Unschuldsheuchelei des Richard Virenque, die panikartige Flucht einiger Teams, nur knapp die Hälfte der Fahrer kam in Paris an. Das Alesia des Radsports.

Wie gehts weiter? Am Mittwoch ist wieder Sprinterzeit, wenn es mehr oder weniger durchs Flachland nach Moulins geht. Gestartet wird noch einmal in der Auvergne, und zwar in der Hauptstadt der Region Clermont-Ferrand, Heimat von einigen der größten Französinnen und Franzosen: Sandrine Bonnaire (Hach), Edouard Michelin, Blaise Pascal, Lolo Ferrari.