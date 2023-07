Jumbo, der fliegende Lieferant: Diese Etappe war wieder ein Lehrbeispiel dafür, wie sehr Radsport eine Teamdisziplin ist. Vom Start an hatte Jumbo-Visma, das Team des führenden Jonas Vingegaard, nur einen Plan: Das Tempo hochhalten, die Helfer von Konkurrent Pogačar müde fahren. So ließ die Mannschaft von Vingegaard auch Ausreißern keine großen Chancen, einige haben es versucht, Jumbo-Visma, mit ihren Lokomotiven van Aert und Sepp Kuss jedoch holte sie immer wieder ein. Das Feld wurde immer kleiner, immer weniger Fahrer konnten bei dem Dauertempo mithalten. Am letzten Berg waren nur noch die Besten übrig geblieben.

Mythos Morzine: Im Winter fahren sie hier Ski, im Sommer Rad. Morzine ist bereits zum 16. Mal Zielort der Tour, zuletzt 2016 mit dem Erfolg des Basken Ion Izagirre, der auch in diesem Jahr schon siegreich war und die 12. Etappe gewann. Ein scheuer Blick auf die Etappengewinner davor: Marco Pantani, Richard Virenque, Floyd Landis. Puh. Die Solofahrt von Landis 2006 hinauf nach Morzine gehörte zu den nachdrücklichsten in Erinnerung bleibenden Doping-Ritten der Radsport-Vergangenheit. Die Morzine-Premiere wurde 1977 gefeiert, es war die Rundfahrt, die in Deutschland zur Thurau de France wurde.