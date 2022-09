Bronze, Silber, Gold: Die erst 15 Jahre alte Darja Varfolomeev hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Sofia das nächste Kapitel deutscher Turngeschichte geschrieben. Am Donnerstagabend gewann die Schülerin vom TSV Schmiden den Titel mit den Keulen. Es ist das erste deutsche WM-Gold seit 47 Jahren.