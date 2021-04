2. Fußball-Bundesliga Aufstiegskandidat Holstein Kiel muss erneut in Corona-Quarantäne

Nicht einmal einen Monat ist es her, dass Holstein Kiel in eine zweiwöchige Quarantäne musste. Nun müssen sich große Teile des Kaders erneut isolieren. Dadurch verschärft sich das Terminproblem in Liga zwei.