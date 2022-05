2. Etappe des Giro d'Italia Yates gewinnt erstes Zeitfahren, Buchmann stürzt

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Kämna hatte lange geführt Lennard Kämna beendete das Rennen mit 12:07 Minuten auf dem achten Platz. Der Tour-de-France-Etappensieger von 2020 hatte sogar lange Zeit geführt, am Ende fehlten ihm aber 17 Sekunden auf Yates. »Das war ein sehr gutes Zeitfahren, gut für mein Selbstvertrauen. Es hat mir gezeigt, dass ich die Power habe«, sagte der 25-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe, der sich bereits zum Auftakt am Freitag in Szene gesetzt hatte, als er kurz vor dem Ziel mit einer scharfen Attacke erfolglos geblieben war.

Bild vergrößern Foto: LUCA BETTINI / AFP

Emanuel Buchmann dagegen kam auf den 9,2 Kilometern durch Budapest zu Fall und verlor wichtige 57 Sekunden auf Tagessieger Yates. »In der Mitte des Rennens ist mir das Vorderrad weggerutscht. Ich bin schnell wieder auf das Rad gekommen. Ich fühle mich nicht so schlecht. Es sollte noch passen. Ich hatte schon schlechtere Zeitfahren«, sagte der Tour-Vierte von 2019, der beim Giro eine vordere Platzierung anpeilt, nachdem er die letzten zwei Jahre immer wieder durch Stürze und Krankheiten zurückgeworfen worden war. Mit 12:47 Minuten belegte er am Ende Rang 95. Im Vorjahr hatte Buchmann die Chancen auf eine Topplatzierung mit einem kapitalen Crash eingebüßt und die Rundfahrt vorzeitig verlassen musste.

Alaphilippe auf dem Weg der Besserung Parallel zur Etappe meldete sich ein weiterer gestürzter Fahrer zurück: Der während des Klassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich in einer Massenkarambolage zu Fall gekommene Weltmeister Julian Alaphilippe machte seinen Landsleuten Hoffnung auf einen Start bei der Tour de France. »Alles läuft in die richtige Richtung«, schrieb der 29-jährige Franzose vom Team Quick-Step am Samstag bei Instagram. Seine Genesung schreite voran, »die Schmerzen lassen langsam nach, und ich atme viel besser«, teilte Alaphilippe mit, der Ende April beim Frühjahrsklassiker in Belgien einen Schulterblattbruch, zwei Rippenbrüche und eine Lungenverletzung erlitten hatte. Es tatsächlich bis zur Tour de France (ab 1. Juli) zu schaffen, werde ein Wettlauf mit der Zeit. »Die kommenden Untersuchungen werden über den Rest der Saison entscheiden«, schrieb Alaphilippe.

Beim Giro endet Sonntag mit der dritten Etappe über 201 Kilometer von Kaposvar nach Balatonfüred der dreitägige Ausflug nach Ungarn, bevor der Tross nach Sizilien reist. Dort geht es dann am Dienstag weiter – direkt auf den Ätna. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona.