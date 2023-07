Zwei-Mann-Show: Auch wenn die Sprinter am Ende jubelten: Die Etappe gehörte den beiden Fahrern Laurent Pichon und Neisson Powless, die von Beginn an vorweg fuhren und als Duo einen Großteil der Etappe als Ausreißer dominierten. Pichon tat nach dem gestrigen Erfolg von Victor Lafay wieder etwas für die französische Radsportseele und erhielt noch während der Fahrt über Funk Balsam von seinen Sportchefs: »Du bist ein Held.« Powless, der erste Tour-Fahrer mit indigenen Wurzeln aus den USA – er gehört dem Volksstamm der Oneida aus der Familie der Irokesen an – sammelte in Hamstermanier die Punkte bei den vier Bergwertungen ein und behält auch nach diesem Tag das gepunktete Trikot des besten Kletterers.