Der Jumbo-Express: Am Anstieg des Col de Tourmalet, dem vorletzten Berg der Etappe, machte Vingegaard wieder das, was er am Tag zuvor schon machte. Er ließ sich erst von Teamkollege Sepp Kuss in den Berg hineinfahren, um dann gnadenlos anzugreifen. Das war zu viel für Hindley, nur Pogačar konnte dem Dänen folgen. Vorne in einer kleinen Ausreißergruppe wartete mit Wout van Aert ein weiterer Teamkollege des Dänen, der mit Vingegaard zusammen dann den Schlussanstieg nach Cauterets anging. Solche Mitfahrer hat Pogačar einfach nicht.