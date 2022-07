Ausgang der Etappe: Lennard Kämna, der Hüne aus Bremen, aufgewachsen in Fischerhude, so weit weg von allem, was nach Bergen aussieht, er spielte die Hauptrolle in diesem Radsport-Schauspiel. Kämna sah die Ziellinie schon vor sich, musste sich nur noch gut 200 Meter quälen, um sich zu belohnen – nachdem er den Schlussanstieg zuvor fast hinaufgeflogen war. Er war so nah dran an seinem zweiten Tour-Etappensieg, aber dann kamen von hinten die Superstars der Branche herangejagt, Tadej Pogačar aus Slowenien und Jonas Vingegaard aus Dänemark, der Erste und Zweite aus dem Vorjahr. Sie überholten Kämna mitleidlos auf den allerletzten Metern. Radsport kann so unfassbar grausam sein. Pogačars zweiter Etappenerfolg nacheinander. Beeindruckend und einschüchternd zugleich.